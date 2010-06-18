У Польщі майже вдвічі знизився темп падіння зарплат

У Польщі в травні поточного року в місячному обчисленні майже вдвічі зменшився темп падіння середньої заробітної плати в секторі підприємств.

За даними Головного управління статистики Польщі, що їх має в своєму розпорядженні УНІАН, середня зарплата в травні до квітня знизилася на 1,5%, тоді як місяцем раніше цей показник становив 2,7%.

У річному обчисленні зарплата виросла на 3,3% після 3,2% зростання у квітні.

Середня зарплата в секторі підприємств, де працює близько третини поляків, становила 3347,61 злоті (близько тисячі доларів за поточним курсом 1 дол. = 3,3095 злот.).

Головне управління статистики також повідомило, що минулого місяця кількість працюючих у секторі підприємств становила 5,32 млн. осіб. Зростання в місячному обчисленні становило 0,2%, в річному – 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року середня зарплата в Польщі обвалилася на 11,5%, що експерти пояснили значним уповільненням зростання економіки в кризовому 2009 році, коли зростання ВВП скоротилося до 1,7% з 5% у 2008-у.

Довідка УНІАН. Торік базова середня зарплата в Польщі (з урахуванням бюджетної сфери) виросла на 2,1% - до 3102,96 злотих.

Цього року мінімальна місячна зарплата в країні, яку зобов`язані платити працедавці співробітникам, виросла на 3% - до 1317 злотих.

Аналітики прогнозують зростання зарплат у Польщі на 5-6% у другій половині поточного року.