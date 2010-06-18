«Бориспіль» відкриває пряме авіасполучення з Мальтою

Сьогодні, 18 червня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» відбувся перший регулярний рейс за маршрутом Мальта-Київ-Мальта. Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, пряме авіасполучення забезпечує авіакомпанія «Air Malta». Польоти здійснюватимуться на літаку Аirbus А-319. Регулярність польотів – щоп`ятниці. Довідка УНІАН. Air Malta - основний авіаперевізник Республіки Мальта. Парк авіакомпанії складають 12 літаків, серед яких Airbus A-320 і Airbus A-319.

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