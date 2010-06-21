У Києві на 12-14% підвищать тарифи на ЖКП

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві, швидше за все, піднімуть, і це підвищення становитиме 12-14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

О.ПОПОВ заявив, що в столиці на сьогодні складна ситуація з міським бюджетом: «Великі позики, які були раніше взяті містом, а це близько 8 млрд. грн., на фоні міського бюджету - 19 млрд. 900 млн. грн., тобто половина міського бюджету сьогодні, – це заборгованість. І щоб обслуговувати цю заборгованість - треба 750 млн. на рік тільки відсотків віддавати».

Зокрема, О.ПОПОВ зупинився на кредиті Києва в 1,2 млрд. грн. на погашення різниці в тарифах, «який досі міськрада з міського бюджету не повернула».

«У зв`язку з цим рішенням у нас є тепер 2 млрд. боргу перед «Київенерго» за спожитий газ, 500 млн. «Київводоканалу» за електроенергію. І якщо ми говоримо про серйозний відповідальний підхід і входження в опалювальний сезон. Це критична ситуація. У цій ситуації хтось повинен брати на себе відповідальність», - сказав О.ПОПОВ.

Також він зазначив, що зараз буде повернення до тарифів на ЖКП, які були прийняті минулого року.

«Вони зараз, після закінчення мораторію, очевидно, все-таки будуть введені. Це підвищення на 12-14%», - сказав новий перший заступник голови КМДА. Це, за його словами, підвищення плати на 20-40 грн. за одно- й двокімнатну квартири.

Разом із тим О.ПОПОВ підкреслив, що вже цими вихідними планується завершити роботу над механізмом захисту малозабезпечених киян. Він назвав 3 напрямки, які розглядає мерія, щоб «пом`якшити» ситуацію з підвищенням вартості послуг: перше - зменшити поріг нарахування субсидії - сьогодні непрацюючий отримує 20% субсидії, а планується зменшити поріг 15%; друге – ввести пільговий тариф – якщо людина платить вчасно, значить, вона отримує 10% знижку; третє – впровадження владою технологій енергозбереження.