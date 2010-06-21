Ізраїль скасував візовий режим з Україною

Ізраїльський уряд 20 червня ухвалив рішення про введення безвізового режиму з Україною.

Це питання ізраїльські міністри повинні були розглянути ще 13 червня, проте через хворобу міністра внутрішніх справ Елі Ішая голосування відклали.

Проти запровадження безвізового режиму з Києвом проголосували лише троє представників партії ШАС, деякі міністри від "Лікуду" утрималися.

Прем`єр-міністр Ізаріля Біньямін Нетаніягу наголосив, що скасування віз для громадян України призведе до збільшення кількості туристів і, як наслідок, посилення темпів економічного зростання, повідомила радіостанція Коль Ісраель.

Раніше міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков повідомив, що візовий режим між двома країнами може бути відмінено вже у вересні.

Корреспондент