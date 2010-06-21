В Україні розмір субсидій на оплату ЖКП знизився на 8 млн. грн.

У січні-травні поточного року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 27,9 млн. грн., що на 8 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 25,1 млн. грн., у сільській – 2,8 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-травні ц.р. було призначено 261,5 тис. сімей (85,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 206,1 тис., у сільській – 55,4 тис. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року кількість сімей, яким призначили субсидії, зменшилася на 134,3 тис., або на 33,9%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в травні ц.р. збільшився порівняно з травнем 2009 року на 20,7% – до 64,1 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидії призначався в Полтавській, Київській та Львівській областях (97,8-95,1 грн.), найменший – у Чернівецькій, Закарпатській та Херсонській областях (12,1 і 13,7 грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році жителям України були призначені субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на суму 143,4 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.