Ціни на пиво і тютюн зростуть у липні

Підвищення акцизів на сигарети, бензин, алкоголь і пиво, що набуло чинності 16 червня, таки спровокує зростання роздрібних цін на ці товари. Правда, учасники ринку запевняють, що зроблять усе, аби підвищення було безболісним, оскільки бояться зниження продажів.

Пальне подорожчає не через зростання акцизів, а через підвищення світових цін на нафту (тільки за останній тиждень - на 5%), говорять експерти. Причому дорожчати бензин буде все літо в кілька етапів. "Ще навесні, коли нафтотрейдери зрозуміли, що акциз може зрости, вони заклали ці витрати в собівартість. Тому тепер виробники зможуть плавно підвищувати ціни на бензин до кінця літа: приблизно кожні 2 тижні на 5 коп. вже з середини липня. А у вересні, якщо зростання світових цін не припиниться, можна очікувати результат цього плавного зростання до 8,15-8,30 грн за літр А-95", - прогнозує заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій РЯБЦЕВ. Деякі нафтотрейдери обіцяють не піднімати ціни.

На підвищення цін вина та пива крім акцизів впливає і зростання тарифів на водокористування, які підскочать у 7 разів. "Слід очікувати зростання цін близько 50 коп. на літр пива в липні", - упевнений виконавчий директор ЗАТ "Укрпиво" Ігор ТОВКАЧ. Дорожчатимуть вермути і шампанське. На думку віце-президента УТПК (представляє інтереси виноробів і тютюнників) В`ячеслава СОКЕРЧАКА, кріплені вина вже цього літа можуть вирости на 1 грн за пляшку, шампанське - на 15-20 коп.

Що буде з ціною на горілку, поки незрозуміло. "Укрспирт" розіслав підприємствам спиртової промисловості листа з вимогою підвищити ціну на спирт з 78 грн. до 85 грн. за 10 л. Якщо це відбудеться, виробники горілки будуть змушені підняти ціни", - сказав нам директор асоціації "Укрводка" Іван ЖОЛНЕР, додавши, що якщо горілка і подорожчає, то лише до кінця літа. У концерні "Укрспирт" нам неофіційно роз`яснили, що підвищення акцизів на вартості пляшки горілки відіб`ється несуттєво - десь на 15 коп.

Сигарети виростуть в ціні вже в перших числах липня. За словами В.СОКЕРЧАКА, сигарети подорожчають приблизно на 1-1,2 грн. за пачку: "Запаси тютюнники роблять на 8-10 днів, тому нові ціни можна буде побачити в роздробі вже 3-5 липня".

“Сьогодні”