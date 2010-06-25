В Україні збільшилося виробництво вершкового масла

В Україні за підсумками січня-травня п.р. вироблено 27,3 тис. тонн вершкового масла, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні бути вироблено 9,2 тис. тонн вершкового масла, що на 43,8% більше показника за квітень 2010 р. і на 4,3% менше, ніж у травні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року в Україні бути вироблено 74,5 тис. тонн вершкового масла, що на 12% менше, ніж у 2008 році.