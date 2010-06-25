Українці стали їсти менше хліба

В Україні у січні-травні обсяги виробництва хлібобулочних виробів становили 685 тис. тонн, що на 3,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у травні обсяг виробництва хлібобулочних виробів становив 146 тис. тонн, що на 7% більше, ніж у квітні 2010 р. і на 3,1% менше, ніж у травні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 р. виробництво хлібобулочних виробів в Україні становило 1,754 млн. тонн, що на 7,9% менше, ніж в 2008 р.