У червні ціни в Україні зростуть на 0,5%

У Мінекономіки очікують, що інфляція в Україні в червні може становити до 0,5%, а за підсумками року до 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу керівництва Міністерства економіки заявили заступники міністра.

Зокрема, заст.міністра економіки Михайло РУСИНСЬКИЙ зазначив, що на показники інфляції в червні вплине підвищення цін на овочі. "Тенденції, які були у квітні-травні (дефляція - УНІАН), вони можуть бути скореговані в червні у зв`язку з тим, що на фактор інфляції вплинуть ціни на овочі, які зростають. Я думаю, що буде до 0,5%", - сказав М.РУСИНСЬКИЙ.

У свою чергу заступник міністра економіки Ірина КРЮЧКОВА зазначила, що в квітні й травні в Україні зафіксована дефляція і є надія, що за підсумками року розмір інфляції може скоротитися до 10%.

"У нас уже є надія, що цього року ми вийдемо на інфляцію в розмірі однозначного числа", - сказала І.КРЮЧКОВА.