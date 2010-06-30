У Херсоні буде цілодобове водопостачання

У Херсоні в 2010-2014 рр. планують провести низку заходів щодо підвищення якості водопостачання, поступово переходячи на цілодобову подачу води абонентам. На ці цілі буде направлено 42,05 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в Комплексній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Херсона на 2010-2014 рр., яку прийняла міськрада Херсона.

Згідно з програмою, заходи, заплановані на 2010-2014 рр., передбачають: реконструкцію існуючих насосних станцій; збільшення резервуарного парку; реконструкцію системи водопостачання відповідно до сучасних гідравлічних розрахунків; модернізацію і капремонт відомчих систем водопостачання, які передаються в комунальну власність; реконструкцію хлораторних станцій; реконструкцію енергопостачання водопровідних насосних станцій.

Очікується, що комплекс цих заходів дозволить вже до початку 2015 р. повністю забезпечить всіх абонентів Херсона цілодобовим водопостачанням.

У програмі також наводять попередні дані, згідно з якими, цілодобово воду одержують 143,2 тис. (47%)споживачів послуг КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона", за графіком - 159 тис. осіб (53%).

Фінансувати заходи планують за рахунок засобів державного, обласного і міського бюджетів, власних засобів КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона", а також з інших джерел.