Корпорація «Оболонь» розвиває партнерство з німецькою Bitburger Braugruppe

У 2009 році завдяки компанії «Оболонь» на українському ринку преміального пива з’явився добре відомий у Німеччині Bitburger. Пиво Bitburger – лідер продажів розливного пива у Німеччині. Така популярність дозволила марці називатися скорочено – Біт. Цьому також сприяв лаконічний слоган – Bitte ein Bit, що означає «Біт, будь ласка».

Компанія «Оболонь» співпрацює з німецькою Bitburger Braugruppe протягом 2009 року. Спільно налагоджено випуск високоякісного суперпреміального пива Bitburger у банках 0,5 л. Даний період характеризувався фінансовою кризою, що зменшило ємність преміального сегмента в середньому на 1 %.

Сьогодні ринок преміального та ліцензійного пива в Україні показує тенденцію до зростання. За останні місяці спостерігається ріст до 12,6% від загального об’єму ринку (проти 11,4% за аналогічний період минулого року). Початок 2010р. став більш привабливим для продажу пива Bitburger в Україні.

Новий етап співпраці

Зростаючий потенціал преміального ринку України посприяв виходу легендарного німецького пива на український ринок у новій, більш доступній для нашого споживача тарі – скляній пляшці 0,5 л. Перший налив пива Bitburger у склопляшку 0,5 л відбувся 28 травня 2010 року у присутності представників компанії Bitburger Braugruppe, які контролювали весь процес. За показниками якості Bitburger Premium Beer у пляшці отримав найкращу оцінку за 14 параметрами.

Зі слів пивоварів компанії «Оболонь», отримати дозвіл від компанії Bitburger Braugruppe на розлив пива у новій тарі було непросто. У першу чергу, директор з якості Бйорн Штегемейер та головний пивовар Д.Куше провели низку тестів у цехах, у яких планувалося розливати німецьке пиво. Результати тестів підтвердили сподівання німецьких пивоварів: компанії «Оболонь» можна довірити розлив легендарного пива Bitburger.

Постійний контроль якості

До речі, якість пива Bitburger при кожному наливі як у банку, так і у пляшку контролюється німецькою компанією у Бітбургу. Тільки після офіційного дозволу з німецької сторони продукція поступає у продаж. Для виробництва пива Bitburger використовуються виключно нова тара, яка пакується у картонні короба.

Окремо слід відзначити дизайнерську складову. Особливістю етикетки стало використання унікального золотавого кольору. Відтепер зовнішній вигляд пива Bitburger, виробленого в Україні, ідентичний оригінальній німецькій етикетці.

Під час першого наливу представниками німецької компанії відібрано всі зразки комплектуючих (етикетки, кронен-пробки, пляшки тощо) для вивчення та аналізу. Як результат, якість усіх комплектуючих отримала високу оцінку на заводі у Бітбургу.

Bitburger запрошує підтримати німецьку збірну

Поява пива Bitburger у скляній пляшці приурочена до Чемпіонату Світу з футболу 2010. Компанія Bitburger Braugruppe виступає спонсором національної збірної Німеччини з футболу та німецької Футбольної Асоціації з 1992 року. Інші виробники німецького пива вели жорстоку боротьбу за дане спонсорство, але тільки компанія Bitburger Braugruppe змогла підписати контракт на 10 років.