У столиці проводять реконструкцію квіткового годинника

У Києві проводиться реконструкція квіткового годинника, розташованого на схилі вулиці Інститутської, і повна заміна квіткової композиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"На даний момент квітковий годинник перебуває на реконструкції, ми змінюємо його дизайн – повідомив заступник мера Віктор СІВЕЦЬ. - КО "Київзеленбуд" має висадити 80 000 квітів, композицію буде гармонізовано з тематикою 55-ї ювілейної виставки квітів "Річка вишиванок" - годинник буде виконано у вигляді українського вишитого рушника. Закінчаться роботи максимум за два тижні - це пов`язано з технологією висадки квітів - оформлення такої значної площі триває чимало часу, і у липні кияни і гості столиці побачать працюючий оновлений квітковий годинник".

Квіти, якими буде висаджена композиція: колеус лимонний, синя петунія, бегонія червона, рожева і "гречка", ахерантес, аурея зелена, тагетіс лимонний і оранжевий, агерантум синій.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник у Києві в районі Майдану Незалежності запустили 23 серпня 2009 року. Механізм квіткового годинника в Києві зламали на другий день після відкриття. Їх ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Причиною пошкодження механізму, за інформацією мерії, стала спроба туристів покататися на стрілках годинника.

Минулого року на прикрашання годинника бути використано 50 тис. квітів.

Після реконструкції квітковий годинник у столиці було відкрито 9 травня, у День Перемоги.