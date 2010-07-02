У Херсоні великих боржників позбавлятимуть комунальних послуг
10:03, 02 липня 2010Права споживачів
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Влада Херсона вирішила відключати великих боржників за житлово-комунальні послуги від води, тепла та газу.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської міськради.
Згідно з повідомленням, за дорученням міського голови Володимира САЛЬДО представники підприємств житлово-комунальної сфери провели нараду, на якій і вирішили застосовувати такий підхід до боржників.
Також повідомляється, що силовим методом позбавляти комунальних послуг будуть тих, чий борг становить від 1,5 до 3 тис. грн.
Перших трьох боржників відключать вже 2 липня.
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