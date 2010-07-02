Гроші покращують життя, але не приносять щастя

Американські дослідники провели перше в історії глобальне дослідження зв`язку між рівнем доходу і простим людським щастям.

На запитання соціологів в 2005-2006 роках відповіли більш 136 тисяч осіб в 132 країнах, що представляють 96% населення планети.

Результати відображають різноманітність культурних, економічних і політичних реалій різних куточків земної кулі. Якщо коротко і загалом, то задоволеність життям зазвичай зростає із збільшенням доходу, але це не обов`язково означає позитивні емоції.

Респондентів просили оцінити за десятибальною шкалою ступінь задоволеності основних потреб у їжі, житлі, зручності, а також психологічних потреб. Крім того, вони повинні були відповісти на питання про позитивні і негативні емоції, які вони відчували в попередній день, про те, чи відчувають вони повагу з боку оточуючих, чи можуть покластися на друзів і родину в надзвичайній ситуації і наскільки вони вільні вибирати види повсякденної діяльності.

Як і в попередніх дослідженнях, встановлено, що задоволеність життям зростає в міру збільшення особистого й національного доходу. Але позитивні емоції, які зростають у міру збільшення доходів досить незначно, більш тісно пов`язані з іншими факторами, такими як повага з боку оточуючих, свобода, соціальна підтримка і добре виконана робота.

Керівник дослідження почесний професор психології Університету Іллінойсу Ед ДІНЕР, зазначив, що різницю між задоволеністю життям і позитивними емоціями було встановлено вперше.

ТСН