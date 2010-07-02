На Вінниччині вилучили більше 700 літрів фальсифікованої горілки

Більше 15 тонн чистого спирту і понад 700 літрів фальсифікованої горілки вилучили співробітники податкової міліції у Калинівці Вінницької області.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга ШИШКІВСЬКА, злочинна група у складі чотирьох місцевих жителів налагодила мережу виготовлення і збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, що виготовлялися з нелегального спирту.

Під час обшуку в рамках порушеної кримінальної справи за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей) у помешканнях усіх членів групи податківці вилучили товарно-матеріальних цінностей на суму понад 930 тис. грн.

Організатор групи утримується під вартою.