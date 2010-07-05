На Буковині залишається підтопленим 21 житловий будинок

На Буковині залишаються підтопленими 21 житловий будинок і 846 садиб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося в ніч з 28 на 29 червня внаслідок тривалих сильних дощів, шквалистого вітру у семи районах Чернівецької області та м. Чернівці.

На території області загинули троє осіб (у тому числі дві дитини 1996 та 2001 р.н.) та 1 особа, вважається такою, що пропала безвісти. Повністю зруйновано 31 житловий будинок та 5 частково.

На сьогодні залишаються частково підтопленими 3 з 40 населених пунктів, що були підтоплені, 21 з 3 тис. 871 житлового будинку, 6 з 37 об`єктів соціальної сфери, 32 з 2 тис. 549 господарських будівель, 846 з 11 тис. 961 садиб та 361 з 1 тис. 913 га сільськогосподарських угідь, залишається без газопостачання 7 населених пунктів. Відновлено електропостачання усіх 114 знеструмлених населених пунктів.

За уточненою інформацією Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, станом на 3 липня 2010 року залишаються зруйнованими 6 автомобільних мостів, пошкодженими (з урахуванням пошкоджень під’їзних шляхів) 32 з 44 автомобільних та 2 залізничні мости, 101,89 км з 154,89 км дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення та 650 м водозахисних дамб.

У постраждалих районах внаслідок сильного перезволоження ґрунту відбулася активізація зсувних процесів.

Всього до ліквідації наслідків стихії залучено 2 тис. 76 чол., 399 од. техніки, 19 од. плавзасобів та 6 од. авіаційної техніки.

В зоні ліквідації наслідків стихійного лиха в цілодобовому режимі працює оперативна група МНС.