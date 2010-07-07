ФК «Оболонь» презентував новий логотип

Футбольний клуб «Оболонь» презентував новий логотип на рідному стадіоні «Оболонь АРЕНА». Вболівальники, футболісти, тренери та оглядачі вже ознаменували цю подію як початок нової епохи у розвитку клубу, повідомила УНІАН прес-служба ФК “Оболонь”.

Президент ФК «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН переконаний, що сьогодні у житті клубу почався новий етап. «Цього року «Оболоні» виповнюється 18 років, і ми продовжуємо розвиватись. Нам вдалося збудувати сучасний стадіон, побудувати прекрасні поля для тренувань на базі в м. Буча. Ми повернулися в еліту українського футболу», - відзначив під час презентації президент київського клубу.

За словами О.СЛОБОДЯНА, протягом останніх років клуб кілька разів змінював логотип. Це були спроби знайти свій символ. Однак цього разу оболонці вирішили підійти до питання більш ґрунтовно. До участі у розробці логотипу було запрошено кілька українських рекламних та дизайнерських агентств. Робота тривала близько одного року. Як результат - на початку нового сезону презентовано новий логотип.