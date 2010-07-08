66% підприємств з виробництва нафтопродуктів порушували вимоги

Протягом першого півріччя 2010 року фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили дотримання стандартів, норм і правил на 108 підприємствах з виробництва, зберігання та гуртової реалізації нафтопродуктів. Порушення вимог нормативної документації (НД) було виявлено на 72 підприємствах (66%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, контролю підлягали автомобільний бензин різних марок, дизельне паливо, моторні оливи, гідравлічні рідини, фракції бензинові, компоненти автомобільних бензинів тощо.

Під час перевірок виробництва нафтопродуктів була виявлена їхня невідповідність вимогам НД за фізико-хімічними показниками та за маркуванням: занижена температура початку перегонки, вміст механічних домішок та води, занижене октанове число бензину, завищена масова частка сірки, невідповідність бензину за масовою часткою бензолу, невідповідність маси нетто фасованих нафтопродуктів, невідповідність споживчого та транспортного маркування фасованих нафтопродуктів.

Також під час виробництва було виявлено такі порушення технологічної дисципліни: недоліки роботи технічного контролю, відсутність сертифікатів відповідності та паспортів якості, незадовільний стан метрологічного забезпечення.

Під час перевірок нафтопродуктів на стадії зберігання фахівці Держспоживстандарту виявили завищену масову частку сірки; невідповідність бензину за фракційним складом (завищена температура перегонки, завищена температура кінця кипіння та невідповідність кольору); занижене октанове число бензину; невідповідність бензину за густиною та за сумарним вмістом ароматичних вуглеводнів; невідповідність бензину за масовою часткою бензолу; невідповідність маркування.

За результатами перевірок протягом першого півріччя 2010 року 16 партій нестандартної продукції було заборонено до реалізації; у 4 випадках заборонено реалізацію всієї продукції; видано 72 приписи про усунення невідповідностей; винесено 18 постанов про накладення штрафу на суму близько 34 тис. грн.; складено 27 протоколів про адміністративні стягнення за порушення в галузі стандартизації та метрології на суму близько 5,1 тис. грн.