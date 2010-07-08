Київрада підтримала створення водного стадіону в столиці

Депутати Київради прийняли рішення про створення в Києві комунального підприємства «Київський водний стадіон».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні 67 з 111 присутніх в залі депутатів.

При прийнятті рішення секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зазначив, що тема широко обговорювалася і була представлена представником федерацій водного спорту на минулому засіданні сесії Київради, яке проходило в режимі громадських слухань.

Київрада затвердила статут новоствореного підприємства. Згідно з прийнятим рішенням встановлено мінімальний розмір статутного фонду КП «КВС» в розмірі 10 тис. грн. Депутати доручили КМДА в місячний термін здійснити необхідні організаційно-правові заходи, пов’язані із створенням стадіону та спільно з федераціями, що здійснюють розвиток веслувальних видів спорту, розробити концепцію діяльності підприємства на 2010-2012 роки. Створення стадіону на перших етапах фінансуватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та меценатської допомоги. Згідно зі статутом підприємства, яке підпорядковано Головному управлінню з фізичної культури та спорту КМДА, директор КП «КВС» призначається на посаду наказом начальника вказаного Головного управління шляхом укладання з ним контракту.

Передбачається, що реалізація рішення сприятиме масовому залученню киян до фізкультури та забезпечить умови для ефективного розвитку веслувальних видів спорту.

Як повідомляв УНІАН, Федерація веслового слалому України, Федерація веслування на човнах «Дракон» та Федерація каное ініціювали створення в Києві водного стадіону в затоці “Оболонь”. Пропозицію озвучив 17 червня член президії Федерації веслового слалому Олександр ГОРГАН на засіданні сесії Київради, яке проходило в режимі громадських слухань.

За словами О.ГОРГАНА, затока “Оболонь” є ідеальним місцем для такого стадіону, оскільки має всі необхідні показники. «За своїми характеристиками затока “Оболонь” унікальна. За горизонтом глибини, за характером течій, за всіма іншими показниками це місце фактично готове до проведення змагань міжнародного рівня», - сказав представник федерації.