Київрада затвердила Програму розвитку соціального житла у місті

Київрада прийняла Програму розвитку соціального житла на 2010-2015 роки у місті Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні V сесії Київради VI скликання. За це рішення проголосувало 103 депутата.

«Житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних питань у місті, оскільки значна частина населення потребує покращення житлових умов. При цьому найбільш гостро проблема житла стоїть для малозазбезпечених сімей та тих, які потребують соціального захисту. Саме для них і призначена дана програма», - зазначив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, ставлячи це питання на голосування.

При визначенні шляхів формування житлового фонду соціального призначення головна увага буде приділена будівництву нового житла. Так, за рахунок нового будівництва передбачається створити 68,85 тис. кв. м загальної площі житлового фонду соціального призначення. Фінансування програми складе 366 млн. грн. При цьому половину цих коштів виділить держава, а половина піде з міського бюджету. Вже цього року в рамках виконання програми з міського бюджету Києва буде виділено 14 млн. грн.

В результаті виконання програми на першому етапі буде сформовано житловий фонд соціального призначення. На другому етапі будуть здійснені заходи щодо удосконалення законодавства та широке запровадження цієї програми. Всього під час реалізації програми соціальним житлом планується забезпечити 1450 сімей, йдеться у повідомленні.

«Київська влада завжди приділяла велику увагу програмам соціального спрямування. Так, на фінансування соціальної сфери виділяється значна частина бюджету, зокрема на надбавки та адресні виплати соціально незахищеним громадянам. І будівництво соціального житла – це ще один крок в переліку тих заходів, за допомогою яких ми прагнемо покращити життя киян, які сьогодні потребують нашої підтримки», - підкреслив О.ДОВГИЙ.