Верховна Рада має відновити діяльність медвитверезників

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) вважає, що Верховна Рада на законодавчому рівні має забезпечити відновлення діяльності медичних витверезників.

Про це Д.ВЕТВИЦЬКИЙ заявив в коментарі УНІАН, аналізуючи відповідну ініціативу міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

"Верховна Рада повинна вирішити цю проблему законодавчо. У найкоротші терміни, до настання холодів, нам потрібно розробити, подати, а потім і підтримати відповідний законопроект про відновлення роботи медичних витверезників", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат вважає, що витверезники є "абсолютно нормальними і навіть необхідними установами". "Відправляти людей у стані алкогольного сп’яніння у витверезник набагато гуманніше, ніж розміщати їх в камеру разом зі злочинцями", – відзначив він.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ також звернув увагу на той факт, що міліція, зараз ізолюючи п`яних, не може надати їм кваліфіковану медичну допомогу. "Співробітники міліції – не медпрацівники, вони зобов’язані ізолювати п’яного, який іноді може бути в такому стані, що не завжди може відповісти, де він живе. Крім того, при ньому може не виявитися жодних документів. Адже такі люди потребують медичної допомоги, яку в міліції надавати немає кому – нема медперсоналу, нема відповідних препаратів, нема місця для утримання п’яних. Зрозуміло, п’яні люди у такому випадку будуть знаходитися разом зі злочинцями. І можна очікувати найгірших результатів, навіть летальних", – пояснив він.

На думку депутата, медвитверезники "не тільки здатні дисциплінувати тих, хто не може контролювати кількість випитого алкоголю, але й уберегти тих, хто не зміг впоратися з сп’янінням".

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ також вважає за доцільне відновити діяльність медвитверезників і через безконтрольний продаж алкоголю. "Алкогольні напої зараз продаються скрізь і в будь-який час, внаслідок чого на вулицях стає все більше п’яних людей. Не можна робити вигляд, що цієї проблеми не існує. Її потрібно вирішувати, в тому числі і за допомогою витверезників. Держава отримує податки від виробництва та продажу алкоголю, отже, у свою чергу, повинна виділяти кошти, щоб убезпечити тих, хто стає жертвою алкогольного бізнесу", – вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВ виступив з ініціативою про відновлення діяльності медичних витверезників. Відповідну заяву міністр зробив у контексті розслідування справи про загибель студента Ігоря Індило в будівлі Шевченківського районного управління ГУ МВС України в м. Києві 20 травня 2010 року.

Довідка УНІАН. Медичні витверезники, створені ще в радянські часи, були закриті в Україні 12 серпня 1999 року, що було пояснено відсутністю фінансових можливостей для їх утримання.