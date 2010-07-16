На Вінниччині 56% підприємств працювали з порушеннями

Державне підприємство "Вінницястандартметрологія" в першому півріччі встановило порушення стандартів, норм і правив і державного метрологічного нагляду у 56% перевірених суб`єктів господарювання.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в ДП «Вінняцястандартметрологія».

Повідомляють, що за вказаний період відомство провело 203 перевірки суб`єктів господарювання. За результатами перевірок на 114 суб`єктах господарювання або на 56% з перевірених суб`єктів господарювання встановили порушення.

Найпоширенішими з виявлених порушень були порушення норм маркування; за органолептичними показниками; за фізико-хімічними показниками; норм за мікробіологічними показниками.

За звітний період склали 94 розпорядження про усунення порушень, 49 розпоряджень про заборону партії продукції і 68 розпоряджень про заборону реалізації продукції.