Міська влада дбатиме про забезпечення киян якісною водою

Проблема забезпечення Києва питною водою належної якості перебуватиме під постійним контролем міської влади.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, відвідуючи об‘єкти «Київводоканалу», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, робота в цьому напрямку буде спрямована за трьома напрямками: покращення стану джерел постачання послуги, покращення технологій очистки питної води, доочистка води.

Говорячи про стан справ на КП «Київводоканал», О.ПОПОВ констатував, що більшість обладнання встановлено у 60-70 роках минулого століття, і тому вже давно потребує модернізації. Він також наголосив на необхідності заміни й застарілої технології хлорування води.

«Капіталовкладень потребує невідкладне запровадження енергозбереження на підприємстві. Комплексне застосування усіх цих заходів дозволить не лише забезпечити стримування тарифів на водопостачання для населення, але й досягти здешевлення цієї послуги в майбутньому», - підкреслив перший заступник голови КМДА.

Наразі, як зазначив О.ПОПОВ, у столиці налічується 206 бюветних комплексів, які перебувають на обслуговуванні різних балансоутримувачів, 73 з них наразі не функціонують з різних причин. Перший заступник голови КМДА повідомив, що для впорядкування роботи кюветів питної води, які користуються великою популярністю серед мешканців Києва, вирішено передати їх на баланс єдиного спеціально утвореного комунального підприємства. Для цього буде виділено відповідні ресурси, залучено бізнесові структури та погоджено цей крок з районними адміністраціями.

Перший заступник голови КМДА повідомив, що на фінансування програми «Питна вода» цього року у бюджеті міста було закладено 2 млн. грн., наразі передбачено додаткове фінансування у розмірі 8 млн. грн., а наступного року планується завершити виконання програми.

«Реалізовуючи Закон України «Про питну воду», ми могли б вирішити це питання для Києва на багато років вперед, забезпечивши населення не тільки якісною питною водою у достатній кількості, але й не допустити підвищення тарифів», - наголосив О.ПОПОВ.