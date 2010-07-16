Мінсім’ї побудує дванадцять критих льодово-тренувальних ковзанок

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту визначено місця побудови в Україні дванадцяти критих льодово-тренувальних катків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, в міністерстві за участю міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА, членів оргкомітету з підготовки чемпіонату світу з хокею з шайбою 2011 року відбулася нарада щодо визначення конкретних адрес побудови 12 критих льодово-тренувальних катків в Україні.

Як зазначив після наради заступник міністра, член оргкомітету з підготовки та проведення в Україні чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків Вадим СИСЮК, було визначено конкретні місця побудови зазначених критих льодово-тренувальних катків у містах Києві, Львові, Донецьку, Красноармійську Донецької області, Севастополі, Сумах, Хмельницьку, Черкасах, Іллічівську Одеської області, Луганську та Мукачевому (Закарпаття). "Під ці льодово-тренувальні катки вже виділено земельні ділянки", - зазначив заступник міністра.

В.СИСЮК при цьому зауважив, що в Києві буде побудовано два таких катки, які стануть заміною ЛТК "Крижинка".

"Ми плануємо створити кращі, ніж були досі, умови для розвитку фігурного катання та хокею в Києві. Тому це будуть сучасні льодові споруди, зведені відповідно до світових стандартів, що дасть новий поштовх до розвитку хокею в столиці, зокрема дитячо-юнацького хокею", - сказав В.СИСЮК.

Заступник міністра нагадав, що відповідно до постанови уряду від 16 червня цього року (№ 467) буде облаштовано багаторівневу споруду зони гостинності для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. року з футболу на земельних ділянках державного підприємства "Льодово-тренувальний каток "Крижинка", малого державного підприємства "Тенісні корти", державного підприємства "Готель "Спорт". Цією постановою передбачено завершення будівництва критого льодово-тренувального катка в Києві за рахунок коштів, виділених відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2010 р. (№ 412) зі Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд зі штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми “Хокей України”.

В постанові також сказано про те, що під час підготовки проекту Державного бюджету України мають бути передбачені видатки на будівництво на земельних ділянках, відведених на час Євро-2012 під зону гостинності, критих льодово-тренувального катка, залу для ігрових видів спорту та тенісних кортів, а отже після проведення Євро-2012 критий каток буде відновлено на попередньому місці.