В Україні на 10 робочих місць претендує 52 людини

Україні на 10 робочих місць претендує 52 людини (на 1 січня ц.р. – 83 людини).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 25% – до 411,2 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб, на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 липня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 79,7 тис. чоловік (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб). Зокрема, в червні потреба підприємств у працівниках скоротилася на 0,5 тис. осіб.

Повідомляють також, що кількість зареєстрованих безробітних в червні 2010 року скоротилося на 5%, або 20,7 тис. осіб, і на 1 липня ц.р. склало 398,7 тис. осіб.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року, рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 24%, або 128 тис. осіб (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 липня 2010 року склав 1,4% від кількості населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 червня ц.р., і на 0,5% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 липня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилося майже на 5% порівняно з аналогічним показником на 1 червня ц.р. і склало 291,3 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 29,4 грн. – до 691,69 грн.