Блондинки заможніші від брюнеток і рудих

Жінки зі світлим волоссям виявилися більш успішними за брюнеток і рудих. Про це свідчать результати дослідження, проведеного британським сайтом The Motley Fool, що спеціалізується на управлінні особистими фінансами. Підсумки вивчення фінансового стану блондинок, рудих і брюнеток підбиває газета The Scotsman.

Середній щомісячний дохід жінок зі світлим волоссям становить приблизно 1200 євро після вирахування всіх податків, тоді як брюнетки заробляють близько 1120 євро, а рудоволосі - не більш як 1070 євро. При цьому блондинки більш схильні до легковажних витрат: так, кожного місяця вони витрачають близько 334 євро на придбання різноманітних дрібниць і дрібничок, таких як шоколадні цукерки, сумочки і взуття.

Проте, дослідники відзначають, що більшість блондинок уміє управляти своїми особистими фінансами і завжди знає, скільки можна витратити найближчим часом і як скоро заощадження будуть витрачені.

Цікаво, що результати дослідження Fool йдуть врозріз з аналогічною роботою, проведеною в 2009 р. виробником фарб для волосся Garnier Nutrisse. За даними косметичної компанії, доходи брюнеток значно перевищують заробітки рудих і блондинок, нагадує Лента.ру.