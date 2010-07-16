Єврокомісія надасть 15 млн. євро для попередження голоду в Ефіопії

Єврокомісія надасть 15 млн. євро для попередження голоду, поганого харчування та епідемій в Ефіопії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Більша частина грошей буде спрямована безпосередньо на надання продовольчої допомоги населенню. Загальна кількість людей, що потребують такої допомоги оцінюєься в 5,2 млн. людей.

Частину коштів також планується спрямувати на підтримку сільськогосподарського сектору країни.