Вулицю дешевого житла побудують на ВДНГ у Києві

Міністерство регіонального розвитку та будівництва вибрало земельну ділянку в районі ВДНГ у Києві для будівництва демонстраційних будинків із використанням нових технологій (дешеве житло).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир ЯЦУБА.

За його словами, на початку серпня почнуться роботи з підготовки майданчика під забудову.

Міністр зазначив, що на цій ділянці буде побудовано 22 проекти будинків, які були відібрані з 60 проектів, запропонованих різними компаніями.

«До кінця року ми цю програму виконаємо, в крайньому випадку, до весни», - додав В.ЯЦУБА.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіонбуд мав намір до кінця червня ц.р. визначиться із земельною ділянкою, на якій буде споруджено демонстраційні будинки з використанням нових технологій (дешеве житло). Київською владою було запропоновано декілька ділянок, зокрема, біля Борисполя, в Хотянівці, на Червоному Хуторі і в районі ВДНГ.

Раніше В.ЯЦУБА повідомляв, що на ділянці в районі ВДНГ можна було б побудувати 10-15 невеликих будинків. Йдеться про спорудження невисотних житлових будинків із застосуванням технології тришарової стіни, що складається з OSB-плити, утеплювача й гіпсокартону. За оцінками міністерства, такі технології дозволяють прискорити будівництво житла й практично в два рази знизити його вартість.