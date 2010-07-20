Пенсіонери зможуть оформити житлові субсидії, не виходячи з дому

Міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА обіцяє, що 9 млн. українських пенсіонерів зможуть оформити житлові субсидії, не виходячи з дому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, про це він заявив на селекторній нараді в Кабміні.

„В Міністерстві вже розробили план спрощених заяв та декларацій, котрі будуть розіслані поштою 9 мільйонам пенсіонерів. В кожному конверті буде зразок та бланк заяви та зразок і бланк декларації про доходи, котрі пенсіонери зможуть заповнити, не виходячи з дому”, - повідомив В.НАДРАГА.

„За останні два дні Міністерство провело роботу з дерегуляції, котра назрівала роками. Заява на субсидію, що раніше займала дві сторінки, тепер складається лише з 4-х пунктів, що розміщуються на півсторінки. Форма декларації про доходи з чотирьох сторінок скорочена до однієї, котра містить мінімальну кількість інформації про подавача”, - поінформував міністр.

“Сьогодні керівництво країни поставило перед нами завдання дійти до кожної квартири в місті, до кожної хати в селі. Ми спільно з Міністерством ЖКГ запустили систему централізованого збору відомостей. Людям вже не потрібно буде самим збирати всі довідки. Ми максимально спростили цю систему”, - сказав В.НАДРАГА.

Зараз житловими субсидіями в Україні користуються в літній період 241 тис. сімей, а у зимовий період (під час опалювального сезону) - 1 млн. 39 тис. сімей. Міністр прогнозує, що кількість користувачів субсидій в зв’язку з покращенням умов їх надання може подвоїтись.

Міністр нагадав, що, згідно з постановою Кабміну, відшкодування різниці цін на комунпослуги зростає на чверть для працюючих і на третину - для пенсіонерів та інвалідів.

„Місцеві органи соцзахисту повинні прямо сьогодні скласти списки громадян з обмеженими можливостями, скласти графік та почати їх відпрацьовувати. Ви повинні прийти додому - це я звертаюся до регіонів - до кожного з цих людей та допомогти їм оформити субсидію, якщо вони її ще не отримують”, - наголосив В.НАДРАГА.

Міністр підкреслив, що громадяни, котрі мають заборгованість з квартплати, не повинні боятися звертатися за субсидією. Наявність боргу ніяк не впливає на її отримання, сказав він. Також ті, хто вже має субсидію, не повинен нікуди звертатися, вона йому буде перерахована автоматично, запевнив В.НАДРАГА.

Також міністр закликав всіх громадян, які матимуть питання щодо оформлення субсидій, звертатися за цілодобовою безкоштовною „гарячою лінією” 0 800 507 309 (зі стаціонарного телефону). За цим номером може звернутися кожен громадянин та отримати конкретно відповідь по своєму конкретному випадку.