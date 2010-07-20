На Тернопільщині бракує житнього борошна

На Тернопільщині спостерігається дефіцит житнього борошна. Яке повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час наради щодо цінової ситуації на ринку борошна та хліба повідомила начальник державної інспекції з контролю за цінами в області Галина ХРИСТОФОРОВА.

За її даними, базовими борошномельними підприємствами Тернопільщини у 2009 році вироблялося в середньому 147 т пшеничного борошна та 4 т житнього борошна на добу. Із цієї кількості хлібопекарські підприємства краю могли щоденно випікати 120 т хліба з борошна пшеничного вищого ґатунку і хліба з борошна пшеничного першого ґатунку та 75 т хліба житньо-пшеничного. Водночас, для випічки на добу 75 т житньо-пшеничного хліба необхідно використати близько 30 т житнього борошна. У зв’язку з дефіцитом в області борошна житнього, хлібопекарські підприємства змушені закуповувати його в сусідніх областях.

Г.ХРИСТОФОРОВА також зауважила, що основні виробники хліба і хлібобулочних виробів області використовують свої виробничі потужності максимум на третину. «Така ситуація призводить до того, що у підприємствах роздрібної торгівлі області представлені хліб і хлібобулочні вироби з інших регіонів», – констатувала вона.

Відтак, голова обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК дав доручення відповідним службам дослідити питання забезпечення ринку області житнім борошном, а також гречаною та манною крупами від місцевого виробника.