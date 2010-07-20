Угоду про безвізовий режим з Ізраїлем підпишуть 21-22 липня

Україна та Ізраїль 21-22 липня планують підписати угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИГУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, 21-22 липня міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО відвідає з візитом Ізраїль. Під час цієї поїздки заплановані його зустрічі з Президентом Ізраїлю, віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ цієї держави та деякими іншими посадовцями.

Речник МЗС наголосив, що під час візиту глави українського МЗС до Ізраїлю планується підписання угоди про запровадження безвізового режиму для громадян обох країн.

О.ДИГУСАРОВ зазначив, що цей крок сприятиме туристичному, культурному, діловому обміну між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ізраїль ухвалив пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про скасування візового режиму з Україною.

Домовленості про скасування віз Україна та Ізраїль досягли наприкінці 2009 року.

21 червня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав, що МЗС сподівається завершити процедури щодо введення безвізового режиму з Ізраїлем до осені цього року.

Він також повідомив, що після підписання угоди про запровадження безвізового режиму для громадян обох країн уряди обох держав мають остаточно її затвердити, обмінятися нотами про завершення усіх процедур, і лише після цього угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем набуде чинності.