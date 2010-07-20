Ціни на житло в Києві можуть підвищитися до початку осені

У Києві ціни на житло до початку осені можуть підвищитися на 4-5%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні журналістам президент Асоціації фахівців із нерухомості України (АФНУ) Андрій ШУЛЬГА.

«Я думаю, що на 4-5% ціни можуть зрости до кінця літа – початку осені. Все залежатиме від сегменту й дуже сильно впливатиме ринок первинного житла. Якщо «первинка» почне серйозно виходити на ринок, то ціни стримуватимуться. Якщо буде мало об`єктів на первинному ринку, то вторинний ринок буде зростати в ціні, оскільки вирішувати житлові проблеми людям потрібно», – сказав експерт.

Президент АФНУ зазначив, що наразі столичний ринок житлової нерухомості перебуває в «замороженому» стані.

«Десь у вересні буде пожвавлення ринку, кількості операцій і тоді буде пожвавлення й у ціновому діапазоні», – додав він.