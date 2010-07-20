В Україні створять Каталог неякісної продукції та недобросовісних виробників

Держспоживстандарт України у вересні презентує Каталог неякісної продукції та недобросовісних виробників.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, про це заявив голова Держспоживстандарту Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що зараз розробляється формат такого реєстру. В ньому будуть розділи, присвячені товарам дитячого харчування, продукції, яка містить ГМО, та інші.

"Ці дані регулярно публікуватимуть на веб-порталі Держспоживстандарту, в профільних і загальнонаціональних ЗМІ. Тому ми просимо представників мас-медіа взяти активну участь в інформуванні населення про неякісні і небезпечні товари. Таким чином, ми спільно формуватимемо культуру споживання», – сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Він зазначив, що ініціатива створення Каталогу оголошена в рамках нової системи підходів до роботи Держспоживстандарту.