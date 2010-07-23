АЕК «Київенерго» не відключатиме електроенергію споживачам у спеку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що режимні заходи, які проводить компанія для збереження балансу енергосистеми, націлені на забезпечення стабільності електропостачання в усіх районах Києва.

Їх суть полягає у внутрішніх технічних особливостях роботи енергокомпанії і використанні обладнання і мереж за складних умов спеки. Ці заходи не мають жодного відношення до позбавлення споживачів електрики.

Нагадаємо, що через постійну високу температуру повітря жителі Києва користуються великою кількістю побутової техніки, що значно збільшує навантаження на електромережі. Найбільше проблем зі стабільністю електропостачання виникає зараз у центральних районах столиці.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.