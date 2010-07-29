Держспоживстандарт забракував 43% перевірених ковбас

Протягом ІІ кварталу 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України перевірили 13,5 тонн ковбасних виробів під час виробництва та оптової торгівлі на загальну суму 457,5 тис. грн. Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, вимогам чинної нормативної документації (НД) не відповідало 5,82 тонн продукції (43%) на загальну суму 176 тис. грн.

Всього за звітний період проведено 112 первинних перевірок на підприємствах різних форм власності, на 94 з них виявлено порушення вимог НД. Із них під час виробництва перевірено 107 підприємств, на 91 з яких виявлено порушення, під час оптової торгівлі – 5 підприємств, на 3 виявлено порушення.

Основні порушення, встановлені під час перевірок: на 17 підприємствах продукція не відповідала вимогам НД за органолептичними показниками (невідповідна форма і в`язка батонів, нерівномірне перемішування фаршу, наявність грубої сполукової тканини, невідповідний розмір шпику тощо); на 11 підприємствах виявлені порушення за фізико-хімічними показниками (завищений вміст масової частки вологи, крохмалю); на 55 підприємствах незадовільне або відсутнє транспортне та споживче маркування (не вказані повна адреса підприємства, відсутні позначки «З ГМО» чи «Без ГМО», номер партії виробництва, склад сировини, дата виготовлення, назва продукції; неправильно зазначені інформаційні дані щодо харчової цінності 100 г продукту тощо); на 20 підприємствах порушувалась періодичність контролю, був відсутній чи проводився не в повному обсязі контроль готової продукції за показниками безпеки; рецептура закладки сировини порушувалась на 11 підприємствах; на 21 підприємстві порушувалась періодичність контролю або не повною мірою контролювалися органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники; відсутня або в незадовільному стані нормативна та технологічна документація на 18 підприємствах; на 3 підприємствах встановлено факт випуску й реалізації продукції всупереч забороні; на 24 підприємствах виявлено порушення метрологічних норм і правил; на 8 підприємствах незадовільний вхідний контроль сировини та допоміжних матеріалів.

Основними причинами порушень були невиконання керівництвом та відповідальними особами підприємств вимог НД щодо контролю готової продукції за якісними показниками та за показниками безпечності; незабезпеченість НД на сировину та готову продукцію; порушення технологічної дисципліни під час виробництва; порушення рецептури закладки сировини, в результаті чого в готових виробах була завищена масова частка вологи, крохмалю, жиру, а також виявлено вміст генетично модифікованої сої; незадовільна організація технологічного контролю під час виробництва продукції, через що в ковбасах був нерівномірно перемішаний фарш, а шматки шпику були більшими за норму; незадовільна організація періодичного контролю; невиконання вимог законодавчих та нормативних документів щодо споживчого та транспортного маркування; незадовільне метрологічне забезпечення виробництва.

За результатами проведених протягом II кварталу 2010 року Держспоживстандартом перевірок виробництва та оптової торгівлі ковбасними виробами 94 суб’єктам господарювання видано приписи про усунення порушень; 30 підприємствам видано 42 приписи про заборону реалізації 42 партій продукції; 48 підприємствам видано 78 приписів про заборону реалізації 78 видів продукції; 90 підприємствам винесено 110 постанов про накладення штрафів на загальну суму 130,6 тис. грн. за реалізацію невідповідної продукції.