Затримок у русі поїздів через пожежі в Росії немає
15:33, 02 серпня 2010Права споживачів
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«Укрзалізниця»
Ніяких затримок у русі поїздів у зв`язку з пожежами, що виникли через спеку в багатьох регіонах Росії, немає.
Про це в коментарі УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
«Поїзди з Росії прибувають відповідно до графіка», – зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, лісові пожежі в Росії загрожують більш як 200 населеним пунктам. Надзвичайна пожежна обстановка склалася в 14 регіонах Росії. В результаті пожеж на території РФ загинули 34 людини, більше тисячі чоловік втратила майно і залишилася без житла.
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