Затримок у русі поїздів через пожежі в Росії немає

Ніяких затримок у русі поїздів у зв`язку з пожежами, що виникли через спеку в багатьох регіонах Росії, немає.

Про це в коментарі УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Поїзди з Росії прибувають відповідно до графіка», – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, лісові пожежі в Росії загрожують більш як 200 населеним пунктам. Надзвичайна пожежна обстановка склалася в 14 регіонах Росії. В результаті пожеж на території РФ загинули 34 людини, більше тисячі чоловік втратила майно і залишилася без житла.