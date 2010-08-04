В Україні ціни на відпочинок не відповідають якості
11:14, 04 серпня 2010Права споживачів
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УНІАН-Споживчі новини запитали своїх читачів, що найбільше характеризує відпочинок в Україні.
Найбільше опитаних (65,3%) відповіли, що в нашій країні ціни не відповідають якості.
14,1% читачів скаржаться на низький рівень сервісу.
7,9% опитаних вважають, що найбільша проблема – це погана інфраструктура.
Але, як кажуть, не все так погано у нашому домі. Гарна природа та архітектурні пам’ятки, на думку 7,4% опитаних, перекривають усі недоліки.
Доступністю відпочинку в Україні похвалилися 3,7% людей.
Варто згадати також найцікавішу відповідь. Як вважає один з відвідувачів сайту, найбільше відпочинок в Україні характеризує сауна у маршрутках.
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