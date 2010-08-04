Україна серед світових лідерів з постачання контрабандних сигарет

Всесвітня митна організація (ВМО) в кінці липня оприлюднила звіт щодо контрабанди сигарет. 68 членів ВМО повідомили, що протягом 2008-2009 років було зафіксовано більше 4 тисяч випадків конфіскацій, в яких кількість сигарет перевищувала 100 тисяч штук. Конфісковані сигарети різняться за певними параметрами, один з яких – країна походження, хоча це не завжди стає відомо. З 2688 випадків зазначених конфіскацій, коли країна походження контрабандних сигарет була визначена, 1020 (38%) припадає на Україну.

Про це УНІАН повідомили в коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну».

У повідомленні зазначають, що за кількістю конфіскованих сигарет (загалом біля 400 мільйонів штук за два роки) Україна займає 4 місце в світі, поступаючись лише Китаю, Об’єднаним Арабським Еміратам та Греції, за кількістю ж конфіскацій – перше. Українські сигарети в основному затримують польські митники.

Повідомляють також, що протягом 2009 року в Україні легально реалізували 112 млрд. сигарет, але на території України викурили лише приблизно 70 млрд. сигарет. Це означає, що з України минулого року різними шляхами вивезли біля 40 мільярдів сигарет.

Експерти називають причиною великого рівня контрабанди сигарет з України велику різницю акцизів і цін на сигарети в Україні і країнах ЄС. Наприклад, у Польщі середня ціна пачки сигарет складає 8 злотих (20 гривень), а в Україні – 6 гривень.

На думку представників коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну», розпочата у вересні 2008 року політика суттєвого підвищення ставок акцизу в Україні вже дала результати не тільки у вигляді збільшення доходів бюджету (з 3,5 млрд. гривень у 2008 році до 9 мільярдів гривень у 2009 році) та у зменшенні поширеності куріння (за даними Держкомстату - з 25,6% у 2008 році до 23,5% у 2009 році), але й в плані скорочення контрабанди – кількість конфіскацій українських сигарет, згідно з зазначеним звітом ВМО, зменшилася з 573 у 2008 році до 447 у 2009 році.