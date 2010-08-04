Українцям радять не купувати продукти в місцях без холодильників

У нехарактерних для українського населення умовах спеки, головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО наполегливо рекомендує перш за все ретельно стежити за зволоженням організму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

С.РИЖЕНКО також радить мати завжди при собі питну воду та вживати її якомога частіше, навіть за відсутності відчуття спраги.

За словами санлікаря, особливо уважно потрібно стежити за станом здоров’я дітей, людей похилого віку та хворих.

Зокрема, зауважив С.РИЖЕНКО, по можливості слід уникати купівлі харчових продуктів, які продаються без наявності холодильних установок.