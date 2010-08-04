На Львівщині вирощуватимуть спеціальні сорти картоплі-фрі

На Львівщині на 400 га вирощуватимуть спеціальні сорти картоплі-фрі. Про це повідомив після зустрічі з керівником проекту Річардом РОЗВАДОВСЬКИМ заступник голови Львівської облдержадміністрації Ярослав ПАНЮРА, інформує прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, на Львівщині за фінансової підтримки уряду Данії працює проект «Збільшення доданої вартості в ланцюгах постачання від виробника до споживача в молочному і плодово-овочевому секторах». Проект складається із трьох частин: підтримка ланцюгів формування доданої вартості (консультації щодо ведення господарства, зберігання та реалізації готової продукції, тощо); підтримка окремих фермерів грантами (гранти на обладнання, сільгосптехніку, племінних тварин, корми, насіння, саджанці тощо); створення форуму для обміну інформацією, досвідом.

«Проект діятиме на Львівщині до грудня 2012 року. Планується, що протягом цих років в області будуть насаджені 25 га суниць. 14 приватних господарств вже зацікавилися цим напрямком, а деякі з них навіть засадили перші площі суницями», – зазначив у коментарі УНІАН Я.ПАНЮРА.

Крім цього, проектом передбачено вирощування та переробку спеціальних сортів картоплі, з яких виготовлятимуть картоплю-фрі.