«Zibert» запрошує до Німеччини на ювілейний Октоберфест

ТМ «Zibert» розпочала акцію з пошуку відданих споживачів, які зможуть отримати 50 подорожей на найвідоміше пивний фестиваль – Октоберфест. Акція триватиме з 1 серпня до 15 вересня 2010 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Оболонь”.

У повідомленні зазначають, що Октоберфест відомий як пивне свято №1 у світі, і кожен шанувальник хмільного напою мріє хоч раз потрапити до Баварії.

«Zibert» - це справжнє німецьке пиво, і не випадково один із сортів носить назву «Баварське». Саме зараз, коли Октоберфесту виповнюється 200 років, бренд дарує своїм прихильникам захоплюючу мандрівку на батьківщину пивних традицій. Переможців акції чекає не просто фестиваль – це буде грандіозне святкування ювілею, де пиво ллється рікою і повсюди пливе аромат смажених ковбасок», - говорять у прес-службі.

Повідомляють, що для того, аби взяти участь у розіграші, треба купити акційну продукцію ТМ «Zibert», знайти під кришкою 8-значний код та відправити його в SMS на короткий номер 8283*. Визначення переможців відбуватиметься щотижня. Таким чином, вже після першого тижня акції 10 споживачів пива «Zibert» зможуть отримати омріяний квиток до Німеччини.

Поїздка на Октоберфест спланована так, щоб потрапити на офіційне закриття свята. Саме у цей день відбудуться найяскравіші урочистості, пов’язані із ювілеєм фестивалю. Усього переможці акції перебуватимуть за кордоном кілька днів – з 1 по 5 жовтня. За цей період вони матимуть змогу отримати незабутні враження від екскурсії містами Німеччини та не менш «пивної» Чехії.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.