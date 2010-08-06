Держлікінспекція закликає населення дотримуватися умов зберігання ліків

У зв’язку зі встановленням аномально високої температури в Україні Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів закликає населення уважно віднестися до того, які умови зберігання вказані в інструкції кожного лікарського засобу та суворо його дотримуватися.

Про це повідомили УНІАН в Інформаційно-аналітичному відділі Держлікінспекції.

“Необхідно пам’ятати, що ліки, які створені для того, аби зберегти та покращити здоров’я, в разі порушення умов зберігання можуть змінити свої властивості”, - наголошується в повідомленні.

Для кожного лікарського засобу фахівцями визначені притаманні саме йому температурні обмеження, які мають бути забезпечені при транспортуванні та зберіганні цього лікарського засобу.

В разі, якщо цей температурний режим буде порушено, діюча речовина лікарського засобу може змінити свої лікувальні властивості, що може замість очікуваної допомоги нанести шкоду здоров’ю людини, застерігають в Держлікінспекції.