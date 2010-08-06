На Вінниччині до в'язниці посадили контрабандистів спирту

У Вінницькій області засуджено шістьох учасників організованого злочинного угруповання, які контрабандним шляхом перемістили 14 тонн етилового спирту через митний кордон України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, додавши, що кримінальну справу стосовно контрабандистів було порушено Управлінням СБУ у Вінницькій області в квітні.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, громадянин Молдови розробив злочинну схему переправлення спирту з Придністров’я на адресу одного із заводів-виробників алкогольних напоїв на Вінниччині. 4 квітня в місцевому пункті пропуску «Грабарівка-Окниця» військовослужбовці прикордонної служби безперешкодно пропустили в Україну контрабандний вантаж ректифікованого спирту вищої очистки, що завдало державі значних економічних збитків у вигляді несплати митних платежів.

Згідно з вироком військового місцевого суду Житомирського гарнізону, усіх обвинувачених визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.201, ч.2 ст.423 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років кожному. Військовослужбовців Могилів-Подільського прикордонного загону звільнено з військ та позбавлено військових звань. Контрабандний вантаж конфісковано у дохід держави.