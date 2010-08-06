Позначка „Без ГМО” може зникнути з солі та питної води

Позначка „Без ГМО” може зникнути з маркування солі та питної води.

Як повідомляє прес-служба Держспоживстандарту, про це заявив голова Держспоживстандарту України Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.

„Ці продукти не можуть містити ГМО апріорі. Тому маркування „Без ГМО” може зникнути з упаковок цих продуктів. Відповідна законодавча ініціатива зараз знаходиться на розгляді у Верховні Раді України”, – зазначив він.

О.ПОВОЛОЦЬКИЙ також повідомив, що Держспоживстандарт співпрацює з Міністерством охорони здоров`я України щодо розробки переліку продуктів, які можуть містити генетично модифіковані організми.

Крім того, фахівці Держспоживстандарту обіцяють у вересні 2010 року випустити так званий „Довідник споживача”, де в окремому розділі будуть розміщені назви і найменування продуктів із зафіксованим або потенційно можливим вмістом ГМО.