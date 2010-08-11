«Укрзалізниця» нагадує про заборону куріння в поїздах

У зв`язку зі спекотною погодою «Укрзалізниця» закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема, нагадує про заборону куріння в дорозі, а також на території вокзалів і станцій.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з наказом генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА, на об`єктах залізничного транспорту буде посилено роботу з нарядами міліції з недопущення куріння і вживання заходів адміністративної дії до порушників.

Також у наказі генерального директора наголошується на неприпустимості викидання будь-яких предметів на шляху проходження поїздів. Також забороняється в смузі відведення залізниць спалювати сміття, виробничі відходи, суху траву, розпалювати багаття.

З бригадами поїздів і локомотивів на залізницях України будуть проведені додаткові інструктажі щодо дотримання протипожежних вимог. Також триватиме роботи з оборювання захисних лісонасаджень.

Крім того, наказом передбачено забезпечити постійну готовність пожежних поїздів і автомобілів до гасіння пожеж, а медичних закладів – до надання допомоги постраждалим.