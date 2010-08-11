У Лондоні продали найдорожчу в світі квартиру

У Лондоні продано найдорожчу квартиру за всю історію світового ринку нерухомості. Як пише газета The Daily Mail, дворівневий пентхаус в районі Гайд-парку придбано за 140 мільйонів фунтів стерлінгів (220 мільйонів доларів).

Крім ванних кімнат, спалень і віталень, квартира з броньованими вікнами, що розташована в престижному житловому комплексі Knightsbridge, має особливу кімнату-сейф (господарі можуть сховатися там у разі нападу чи інших надзвичайних ситуацій) і систему очищення повітря, здатну відбити газову атаку.

Крім того, в пентхаусі є кімната для дегустації вин, зал для гри в сквош, власний гараж і підземний хід у відомий ресторан Heston Blumenthal. Мешканці квартири зможуть користуватися всіма сервісами, які надає розташований поряд готель. Ім`я покупця нерухомості не розголошується, передає Лента.ру.

Всього в комплексі Knightsbridge, який був спроектовано британським архітектором Ричардом РОДЖЕРСОМ, є 86 квартир. Будівля представляє собою чотири поєднані башти. Проект перебуває в завершальній стадії будівництва. Вартість квадратного метра в будинку 64,6 тисячі фунтів (101 тисяча доларів) - порівняно з 4 тис. 840 фунтами в середньому по Лондону.

За даними видання, попередній світовий рекорд вартості квартири дорівнював 115 мільйонам фунтів стерлінгів. За цією ціною в 2008 році було продано квартиру в районі площі Святого Джеймса в центральному Лондоні.

Середня вартість житла в центрі британської столиці зростає вже більше року, але поки що не досягає докризових показників. Експерти відзначають, що для багатьох бізнесменів мати житло в британській столиці - питання престижу. Квартири і будинки в Лондоні купують навіть ті підприємці, бізнес яких не пов`язаний з Великою Британією.