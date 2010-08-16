У Тернополі вилучили 26 тисяч пляшок фальсифікованої горілки

У Тернополі правоохоронці вилучили 26 тисяч пляшок фальсифікованої горілки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, партію фальсифікату співробітники Служби боротьби з економічною злочинністю Тернопільського міського відділу внутрішніх справ спільно з працівниками Державтоінспекції виявили у зупиненій вантажівці. Водій та експедитор пояснили, що завантажили фуру на одному зі спиртозаводів Рівненської області, а пунктом призначення товару мав стати Івано-Франківськ. Однак документи, пред’явлені експедитором, були не в порядку, сумнів викликала і горілка з наклеєними етикетками «Українська пшенична» та «Елітарна пшенична».

Після експертизи спеціалісти надали висновок, що рідина у пляшках є «водно-спиртовою сумішшю, яка за фізико-хімічними показниками, повнотою наливу та міцністю не відповідає вимогам діючого державного стандарту». Окрім цього, як з’ясувалося, акцизні марки були підроблені.

За даним фактом слідчі Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ порушили кримінальну справу. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця виробництва фальсифікованої продукції та каналів її збуту.