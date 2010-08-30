У популярних марках сирів і ковбас виявили кишкову паличку

У деяких популярних марках сиру і ковбаси за результатами експертизи, проведеної Центром експертиз «Тест», виявлено кишкову паличку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції за результатами порівняльних тестувань ковбас і сирів.

Для тесту було вибрано два види ковбаси. Було протестовано 8 марок «Лікарської ковбаси»: «Ятрань», «Кременчукм’ясо Фарро», «Луганські делікатеси", «Алан», «Дружба народів», «Поліс», «Horeca select» і «Ідекс». Половина "Лікарських ковбас" містили кишкову паличку: ковбаса «Алан», «Дружба народів», «Поліс» і «Horeca select». У жодній із ковбас не було виявлено ГМО. За жирністю багато ковбас не відповідали цифрі на упаковці (стандарт – не більше 22%). Це ковбаси «Алан», «Ідекс» «Дружба народів», «Поліс» і «Луганські делікатеси». В результаті тесту було встановлено, що основу варених ковбас становить кутерований (подрібнений) фарш. Соя, крохмаль і карагенан були присутні лише в незначних кількостях. За винятком ковбаси «Ідекс»: у ній було виявлено 1,6% сої, незазначеної в складі.

Загальну оцінку «відмінно» отримала ковбаса «Ятрань», ковбаси «Кременчукм’ясо Фарро» - "добре", "Луганські делікатеси" - «задовільно», решта ковбас отримали оцінку «погано».

Також було протестовано 9 марок «Брауншвейзької ковбаси»: «Алан», «Глобино», «Луганські делікатеси», «Фарро Кременчукм’ясо», «Ятрань», «Поліс», «КАМО», «Панська Прима», «Щирий кум». При ідентифікації складу в 8 ковбасах опинилося тільки м`ясо, жир і спеції. Ні сої, ні хрящів виявлено не було. Ковбаса «КАМО» містила 5,6% незаявленого крохмалю. В ковбасі «Щирий кум» було виявлено кишкову паличку. Загальні оцінки «погано» отримали ковбаси марки «КАМО», «Щирий кум», «Панська».

«Як ми бачимо за результатами тестів, м`ясна ковбаса існує. «Брауншвейзька» та інші сирокопчені тому приклад: хоча й дорогі, але справжні», - заявив президент центру експертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ.

Тестування пройшли "Голландський" і "Російський" сири. Голландські сири перевіряли на наявність кишкової палички, антибіотиків і рослинних жирів. У сирах марки «Бабусин сир» і «Зв’ягель» виявлено кишкову паличку. У сирі «Зв’ягель» також знайдено 88% немолочного жиру.

Оцінку «відмінно» здобув лише сир «Шостка». Протестовано також сири марок «Звенигора», «Клуб сиру», «Коляда», «Комо», «Роси». Тест пройшли 8 марок «Російських сирів»: «Шостка», «Бабусин сир», «Звенигора», «Роси», «Коляда», «Молочній шлях Пирятин», «Тульчинка» і «Славія». В даних сирах кишкової палички не було, але три сири («Пирятин», «Коляда», «Тульчинка») мали смак і запах, нетипові для «Російського сиру». В результаті вони отримали оцінку «погано». Оцінка «відмінно» у сиру «Шостка» і «Бабусин сир».

«Третина «Голландських» і половина «Російських» сирів отримали оцінки «погано» й «дуже погано» («Голландський сир «Зв’ягель»). Основні причини поганих оцінок – мікробіологія, негативні відгуки з боку фахівців-дегустаторів, а також присутність рослинного жиру», - пояснює співробітник центру експертиз «ТЕСТ» Ніна КІЛЬДІЙ.

Довідка УНІАН. Центр експертиз «Тест» - громадська організація із захисту прав споживачів, що спеціалізується на порівняльних тестуваннях з 2001 року.