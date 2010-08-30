Соціальна картка киянина почне працювати з 1 січня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО сьогодні під час круглого столу, де обговорювалися питання соціального захисту населення столиці.

«Соціальна картка - це найбільш зручний та простий механізм надання пільг. Разом з тим, це досить гнучка система, яка передбачає можливість централізованого оперативного внесення необхідних змін у разі запровадження нових інструментів соціального захисту населення або адресного надання громадянам нових пільг», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, якщо раніше йшлося про запровадження цього проекту переважно на транспорті, то тепер влада столиці вирішила значно розширити сферу дії соціальної картки киянина. “Тобто, завести на неї не лише право громадянина на безкоштовний проїзд, а й усі інші пільги, передбачені чинним законодавством. Йдеться, зокрема, і про отримання субсидій на оплату послуг ЖКГ», - пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомлялося, столична влада планувала впровадити соціальну картку киянина ще у 2009-2010-х роках.