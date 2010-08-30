На Житомирщині 55 шкіл не відповідають санітарним вимогам

На Житомирщині 55 шкіл із 844 не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам за площею та набором приміщень.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі прокуратури Житомирської області з посиланням на старшого помічника прокурора області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Діану АЛХІМОВУ.

За її словами, такі факти прокуратура області виявила під час перевірок дотримання вимог законодавства про освіту. "Зокрема, йдеться про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів регіону до нового навчального року", - уточнила Д.АЛХІМОВА.

Старший помічник прокурора області наголосила, що в області "у шкільних закладах роками не вирішуються питання належного водопостачання, підключення до очисних споруд, забезпечення меблями, обладнання спортивних залів, освітлення тощо".

"Наразі майже 350 шкіл не мають централізованого водопостачання, 15 ЗОШ працюють на воді, що привозиться", - додала вона.

Д.АЛХІМОВА також зазначила, що "в області у 260 школах ігрові та спортивні майданчики не відповідають санітарним вимогам, 177 шкіл мають пристосовані спортивні кімнати замість належно обладнаних спортивних залів".

Крім того, вона наголосила, що із наявністю медичних кабінетів у школах склалася критична ситуація.

"У 667 загальноосвітніх школах області медичні кабінети взагалі відсутні! Виникає питання: як і де при відсутності медкабінетів у школах можуть надавати дітям своєчасну медичну допомогу? На фоні таких фактів кількість травматизму під час навчально-виховного процесу не зменшується", - підкреслила Д.АЛХІМОВА.

Старший помічник прокурора області повідомила, що прокурорські перевірки у навчальних закладах тривають.